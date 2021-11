Pour limiter les nuisances, Anvers étend la zone d’interdiction de consommation d'alcool

La ville d'Anvers a décidé d'étendre la zone où la consommation d'alcool est proscrite. Depuis dix ans, on ne peut boire d'alcool dans la métropole autour de la Coninckplein et la Koningin Astridplein. Désormais, cette mesure s'étend aussi à la Sint-Jansplein et aux rues alentour. Ces deux dernières années, les nuisances causées par des personnes ivres y ont en effet nettement augmenté, explique d’administration communale.