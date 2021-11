Retour de vacances : risque de files d’attente dans les aéroports au contrôle du PLF

Le contrôle du Formulaire de localisation des passagers (PLF) pourrait causer des files d’attente ce week-end dans les aéroports belges, en raison d'un afflux plus important de voyageurs rentrant de l'étranger à la fin de ces vacances scolaires d’automne, annonce la police fédérale. "Nous demandons donc aux voyageurs de remplir aussi correctement que possible leur PLF, afin que les contrôles puissent se faire rapidement", indiquait An Berger, porte-parole de la police fédérale.