La STIB renforce les fréquences de deux lignes du métro bruxellois

L'arrivée de rames de métro supplémentaires sur les lignes 2 et 6 du métro bruxellois permettra dès le 8 novembre d'offrir près de 2.000 places supplémentaires, par heure et par sens, en heures de pointe aux voyageurs. Soit une augmentation de capacité de 10% et une amélioration des fréquences, précise la société régionale bruxelloise de transports en commun STIB.