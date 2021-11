Un parcours VTT de 425 km relie à présent toutes les communes de la Côte

Pour ceux qui aiment les défis sportifs, un nouveau parcours marathon de 107 kilomètres entre La Panne, Coxyde, Nieuport et Middelkerke est également lancé. Il comprend des dénivelés importants et des passages techniques. La zone côtière est densément peuplée et comprend aussi de nombreuses zones naturelles protégées. Élaborer de nouveaux circuits avec suffisamment de kilomètres hors des routes représente dès lors un défi.

Grâce à la collaboration entre l'administration sportive flamande, l'office du tourisme de la province et les communes côtières, 178 kilomètres hors route ont pu être ajoutés aux itinéraires existants. Pour les enfants, des itinéraires de 20 km ont été spécialement tracés.

"Au littoral, on peut faire l’expérience du vélo tout-terrain sous toutes ses facettes, étant donné que les routes passent par des bois, des dunes et la plage", précisait encore Marleen Decordier, présidente du Conseil des sports de la Côte (SOK). "Cela permet de faire la connaissance de nos belles communes balnéaires".

"Il y a pas moins de 2.300 poteaux et panneaux pour les cyclistes en VTT", ajoutait la députée Sabien Lahaye-Battheu. "Des parrains et marraines bénévoles effectuent régulièrement des contrôles". D’autres cyclistes peuvent aussi signaler des problèmes sur les routes, via le site www.routechirurg.be.