A Beringen, l’effet domino testé avec un nombre record de laptops

Avec la tentative de record du monde - réussie -, Out of Use voulait promouvoir le recyclage de matériel informatique. Les ordinateurs portables déclarés hors d’usage peuvent encore avoir une seconde vie, soit pour un nouveau propriétaire soit, pourquoi pas, pour une tentative de record du monde.

"Notre message est que ces appareils peuvent être réutilisés, par exemple pour les écoliers " expliquait Yannick Adriaenssens de l’entreprise Out of Use. "Pour mettre cela en lumière, nous avons tenté ce record du monde et nous l’avons lié à une bonne action. Pour chaque laptop qui est tombé, l’organisation environnementale flamande Natuurpunt plantera deux mètres carrés de forêt en Flandre". Le record du monde brisé permettra ainsi de planter 1.504 m² de nouveau bois.

"Nous avions lancé un appel pour récolter autant d’ordinateurs portables que possible, afin de pouvoir tenter de briser le record du monde", précisait Adriaenssens. "Ces laptops peuvent encore être recyclés. Ils ne sont donc certainement pas perdus pour avoir participé à cette action".

"Nous y sommes parvenus", s’écriait de son côté Jens Demol, passionné de dominos, qui a conçu le parcours des laptops pour parvenir à briser le record mondial. "Je suis très enthousiaste, ravi et soulagé que la tentative soit réussie. C’est un week-end que je n’oublierai jamais".