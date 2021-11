Agressions sexuelles dans des cafés : la ville de Gand cherche des solutions

Les deux incidents d’agression sexuelle dans des cafés gantois sont actuellement examinés par le parquet de Flandre orientale. Une première affaire remonte à fin octobre lorsqu'une femme aurait bu à son insu une substance suspecte avant d'être violée dans un parc. La police a été confrontée ce week-end à un nouveau cas probable d'abus sexuel dans le quartier animé Overpoort.

Les gérants des établissements situés dans ce quartier fréquenté surtout par des étudiants soutiennent le contenu de la lettre ouverte. Ils veulent collaborer contre ce qu'ils décrivent comme une "culture du viol", qui tend à normaliser des comportements déviants. Ils demandent que les patrons de cafés soient plus rapidement alertés quand des incidents se produisent, afin d'intervenir et d'offrir leur soutien.

Sofie Bracke (Open VLD), échevine pour l’Horeca et la Vie nocturne à Gand, admettait ce lundi - dans l’émission "De ochtend" (VRT) - que la situation est problématique et que la prévention pourrait être accrue. "Nous allons voir ce lundi comment organiser ces prochains jours une concertation, avec le bourgmestre, la police, le secteur Horeca, l’organisation qui gère le point de contact gantois Meldet, ainsi que quelques organisateurs de la marche de protestation de ce dimanche "

"Nous devons voir ce qu’il est possible de faire. Devons-nous revoir l’aménagement des cafés, bars et restaurants afin qu’il n’y ait plus de coins sombres ? Nous devons aussi étendre les possibilités de formation pour les gérants de cafés et il faut lancer une large campagne de sensibilisation. Il s’agit de fixer des limites, mais aussi de respecter ces limites", résumait Sofie Bracke.