La Belgique donne son accord pour que l’UE rejoigne la Coalition de la haute ambition

L’Union européenne a été invitée à la Conférence climatique à devenir membre de la Coalition de la haute ambition, qui rassemble des pays qui veulent s’efforcer de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. D’après le journaliste Stijn Vercruysse, qui suit la Conférence à Glasgow pour VRT NWS, il est important pour la suite des négociations que l’Europe rejoigne cette Coalition. "Cela donne confiance à d’autres pays pour qu’ils se joignent aussi à la Coalition".

La Belgique aura été un des derniers pays à donner son feu vert à l’UE, la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir voulant d’abord savoir quels engagements juridiques et financiers cette haute ambition représentera pour la Flandre. Le gouvernement flamand s’est en effet mis d’accord jeudi soir sur un Plan climat qui prévoit une réduction des émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. Et non 47%, comme le lui demande la Commission européenne.

Par le passé, la Flandre avait déjà fait sentir son opposition lorsque la Belgique avait été invitée à rejoindre la Coalition. A l’époque, la Belgique n’avait pas signé, sous l’influence de la Flandre. Mais ce lundi, la Belgique a finalement donné son accord pour que l’Union rejoigne la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples.