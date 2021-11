Le virologue Van Ranst sceptique face à l’interdiction d’activités en intérieur à Knokke-Heist

Dès ce lundi et jusqu’au 30 novembre, la commune côtière de Knokke-Heist interdit toutes activités en intérieur pour les plus de 13 ans, en raison de la remontée rapide du nombre de contaminations au coronavirus sur son territoire, alors que les soins intensifs de l’hôpital local Zeno affichent déjà complet. Le virologue Marc Van Ranst a exprimé son incompréhension, dimanche sur le plateau de la télévision privée VTM, face aux mesures supplémentaires prises à Knokke-Heist. "Cela va uniquement déplacer le problème. Les gens vont se rendre dans une autre commune. Je pense que si l'on veut prendre de nouvelles mesures, il vaut mieux le faire au niveau fédéral ou à tout le moins dans un territoire plus large qu'une commune", estime le virologue. "Ainsi, on évite une surenchère des mesures de restriction". Van Ranst insiste à nouveau sur l’importance de la vaccination pour éviter un nouveau confinement.