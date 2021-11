Deux femmes consomment dans des restaurants anversois puis s’enfuient en trottinette sans payer

À Anvers, au moins trois établissements de restauration ont déjà été victimes de ce duo. Deux jeunes femmes mangent copieusement et boivent, puis partent sans payer l'addition. "Hier, en fin d'après-midi, ces deux-là nous ont rendu visite", soupire Gunther Dieltjens, propriétaire du restaurant "The Bistro" sur Radio 2 Antwerpen (VRT). "Elles ont mangé et bu pour un montant de 122 euros. Et soudain, elles avaient disparu."

Selon Gunther Dieltjens, les deux jeunes femmes sont très rusées. "Elles se sont délibérément assises en terrasse, où il n'y a pas de caméras de surveillance. Pendant l'heure et demie qu'elles ont passée là, aucune d'entre elles ne s’est levée pour aller aux toilettes. Les deux femmes avaient aussi insisté pour que leur deux trottinettes électriques restent près de leur table. Ce n'est qu'après coup que nous avons compris pourquoi. De cette façon, elles pouvaient s'enfuir rapidement. L'une avait déjà disparu, l'autre s'est enfui après avoir commandé un capuccino au serveur."