L’urgence épidémiologique pourrait être confirmée ce mardi, l’opposition ne pouvant la mettre hors-jeu

La proposition de loi portant confirmation de l'arrêté royal qui déclare la situation d'urgence épidémiologique pourrait être approuvée ce mardi en début d'après-midi en commission de l'Intérieur de la Chambre. Les partis d'opposition N-VA, Vlaams Belang et PTB-PVDA avaient réclamé lundi une deuxième lecture. Ce faisant, l'approbation du texte en commission aurait été retardée de cinq jours et l'arrêté royal serait devenu sans objet puisque cette confirmation doit intervenir dans les 15 jours. Mais les services juridiques de l'assemblée ont annoncé ce mardi matin qu’une seconde lecture n'est pas possible pour un texte de cette nature. L’activation de la loi pandémie ne semble donc plus en péril.