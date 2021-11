Le Conseil supérieur de la santé recommande une dose de rappel après le vaccin Johnson & Johnson

Ce vaccin de rappel serait administré au moins deux mois après la première dose. Il s'agirait en principe d'une dose de vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna.

En Belgique, environ 363.000 personnes ont reçu le vaccin de Johnson &Johnson. Une deuxième dose était déjà prévue pour les plus de 65 ans notamment.

Le CSS n'a pas encore rendu d'avis sur un éventuel rappel après un vaccin d'AstraZeneca.

Une étude publiée dans la revue Science indique que l'injection unique du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus ne protège plus qu'à 13,1% six mois plus tard. Les auteurs se sont basés sur des données américaines qui n'incluent pas le vaccin AstraZeneca.

La taskforce vaccination doit examiner cet avis mardi. Ensuite, les différents ministres en charge de la Santé prendront une décision, sans doute mercredi.