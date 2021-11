Le plus ancien whisky écossais du monde vendu pour 93 000 euros la carafe à Moorsele

Ce whisky très rare baptisé "Gordon & MacPhail Generations 80 Year" provient de la distillerie Glenlivet au Royaume-Uni. Le whisky de 80 ans a été mûri dans un fût sur mesure, ce qui lui a permis de mieux conserver sa force et sa saveur.

"Normalement, vous perdez 1 à 2 % de votre whisky chaque année parce qu'il s'évapore. C'est normal. Ce whisky est très exclusif car il est resté en fût pendant 80 ans. Il est très difficile de conserver un whisky aussi longtemps. Tout doit être parfait : le climat où le fût est conservé, le pourcentage d'alcool, le goût, ...", explique Martin Coene du magasin Top Malts à Moorsele.

Le plus ancien whisky écossais single malt du monde a été embouteillé dans 250 carafes, conçue par Sir David Frank Adjaye, un architecte britannique et ghanéen de réputation internationale. "Nous avons eu l'honneur de tenir brièvement dans nos mains deux de ces 250 carafes exceptionnelles et de pouvoir ensuite les revendre", se félicite Martin Coene. "Nous avons pu les vendre chacune pour 93 000 euros."