Pour Make-A-Wish, la princesse Delphine participe à la version flamande de "Danse avec les Stars"

La fondation Make-A-Wish s’attache depuis 30 ans à réaliser les vœux les plus chers d’enfants qui sont atteints d’une maladie grave dont ils pourraient ne pas guérir. "Par le biais de cette aventure sur la piste de danse, j’espère pouvoir attirer encore davantage l’attention sur le travail important que réalise Make-A-Wish et sur l’influence positive qu’elle exerce sur les enfants malades et leur famille", expliquait la fille du roi Albert II et demi-sœur du roi Philippe.

"Make-A-Wish se concentre sur la vie et utilise la force de l’espoir et de l’amour pour alléger la souffrance et la tristesse des petits patients. Et pour moi aussi, la danse s’associe à l’amour et l’espoir pour embrasser la vie et lui donner encore davantage de sens", précisait la princesse Delphine.

Tout au long de l'aventure, elle sera épaulée par le danseur professionnel néerlandais Sander Bas. Ensemble, ils tenteront de maitriser les différents styles de danse tout en organisant une grande fête pour le petit patient et sa famille. Delphine avoue ne posséder aucune expérience des danses de salon. "Mon savoir-faire se limite à quelques pas de danse - souvent maladroits - lors de réceptions ou de fêtes de mariage".