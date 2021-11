En ce long week-end de l’Armistice, laissez-vous éblouir par le Festival de la Lumière à Gand !

Le Festival de la lumière est organisé tous les trois ans à Gand et offre un spectacle hors norme et gratuit à ses visiteurs.

Cette 10e édition de l’évènement propose pas moins de 36 œuvres et installations lumineuses réalisées par des artistes nationaux et internationaux.

Long de plus de 7 kilomètres, le nouveau parcours emmène les visiteurs à travers différents quartiers de la ville, ainsi que sur les voies navigables et dans les lieux historiques et les célèbres monuments gantois. Les diffusions de lumières sont multiples pour permettre à tout le monde de profiter du spectacle.

Le Festival de la lumière de Gand se tient jusqu’au 14 novembre prochain. Plus d’infos sur le site visit.gent.be .

Voici d'ores et déjà 10 installations à ne pas manquer :