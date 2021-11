En images : Un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale identifié dans la mer du Nord

De nombreuses épaves remontant à l'une des deux guerres mondiales se trouvent encore dans la partie belge de la mer du Nord. Nombre d’entre elles ont déjà été découvertes mais pas encore identifiées. C’était le cas de ce sous-marin allemand, qui avait déjà été retrouvé dans les années 1980. Ce n'est que l'été dernier que des plongeurs ont pu identifier le sous-marin comme étant l'UB-32.

Le navire en question a été construit en 1915 à Hambourg et a servi pendant environ un an et demi. Le sous-marin était stationné à Zeebrugge et a coulé quelque 21 navires dans la Manche. Le submersible a finalement été bombardé par un hydravion britannique en 1917. C'est le seul sous-marin allemand à avoir été coulé par un avion.

L'épave se trouve à une profondeur de 41 mètres et a été gravement endommagée par la bombe. Des restes des membres d'équipage se trouveraient encore très probablement à bord. "Les corps restent traditionnellement sur place. Ni les Allemands ni les Britanniques n'avaient l'habitude de les récupérer", explique le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé.

Actuellement, onze sous-marins se trouvent encore dans la mer du Nord. Trois d’entre eux attendent toujours d’être identifiés. Au total, près de 400 épaves connues datant des deux guerres mondiales reposent dans la partie belge de la mer du Nord.