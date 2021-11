La ministre flamande de l'Environnement refuse d’accorder un permis pour la centrale au gaz de Vilvorde

À Vilvorde, le producteur Engie-Electrabel souhaitait remplacer une ancienne installation qui fournit actuellement moins de la moitié de la nouvelle capacité qui était projetée. Mais le permis environnemental nécessaire a fait l'objet d'un rejet. La procédure de recours se termine elle aussi par un avis négatif. L'émission de 107.000 kg d'ammoniac constitue un problème, estime le gouvernement flamand.

"Ma tâche en tant que ministre de l'Environnement est de décider d'accorder ou non un permis en fonction des détails techniques des dossiers", justifie Zuhal Demir. "Malheureusement, j'ai dû conclure que les règles en matière d'azote ne sont pas respectées. Si je devais approuver le dossier, je mettrais en danger la sécurité juridique de nombreuses entreprises et agriculteurs. On ne peut donc pas exiger cela d'une ministre."