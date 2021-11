La reine Mathilde visite deux expositions du festival KNAL! à Louvain

Au Musée M, où l'exposition présente un aperçu de l'image de l'univers et de l'homme perçue à travers l'histoire, la reine a pu admirer plusieurs grandes tapisseries. Elle a aussi posé de nombreuses questions sur un certain nombre d'ouvrages imprimés importants, qui ont montré comment l'image du géocentrisme a gagné le plus de résonance au Moyen Âge.

L'exposition de la bibliothèque universitaire se concentre sur un certain nombre de scientifiques importants, tels que Georges Lemaître, Albert Einstein et Stephen Hawking. Ces scientifiques ont été mis en lumière dans un contexte plus large: en effet, l'exposition se concentre sur l'intersection de la science et de l'art.

Ces deux expositions sont ouvertes au public depuis le 20 octobre dans le cadre du KNAL! à Louvain. Ce festival organisé tous les deux ans s'articule autour de l'origine de l'univers et de l'émerveillement qui en découle. Les expositions sont ouvertes jusqu'au 16 janvier 2022.