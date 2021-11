Le cercle de médecine de l’Université d’Anvers suspendu suite à un striptease d’étudiantes lors d’un baptême

Lors de l’activité en question, un certain nombre de filles se seraient débarrassées de leurs vêtements, sans pour autant être nues ou torse nu. Les parents de certaines des étudiantes ont réagi avec indignation et ont protesté auprès de l’Université. Cette dernière a depuis engagé une procédure disciplinaire interne et s'abstient pour le reste de tout commentaire.

L'université a cependant confirmé que le cercle Aesculapia sera suspendu jusqu'à la fin de l'année académique et que tous les membres de la présidence devront démissionner. Les étudiants concernés pourraient également ne plus jamais occuper un poste de direction à l'Université d'Anvers.

Interrogée sur les ondes de Radio 2 (VRT), la présidente d'Aesculapia, Kira Rooman, a déploré la démarche du recteur. "Nous regrettons profondément cette décision", a-t-elle réagi. "Notre cercle est tellement plus qu'un baptême. Nous organisons aussi un symposium culturel, une sortie au ski et des fêtes pour se détendre. Nous vendons également des livres et du matériel médical aux étudiants en médecine. Tout cela ne pourra plus se poursuivre cette année", déplore-t-elle.

Le cercle Aesculapia n'a en revanche pas voulu faire de commentaires sur ce qui s'est précisément passé pendant le baptême.