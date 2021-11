Vers un cadre renforcé pour la mobilité de l'emploi entre Bruxelles et la Flandre

Les perspectives socio-économiques et l'évolution démographique de la Région flamande indiquent qu'elle se dirige vers une économie de pénurie permanente au cours de la prochaine décennie. Il ne s'y trouve pas suffisamment de jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi pour absorber la vague de départs à la retraite de la génération du baby-boom.

La Région bruxelloise, en revanche, rajeunit et n'aura pas suffisamment d'emplois vacants dans la prochaine décennie pour pouvoir fournir du travail à ces nouvelles générations.

L'accord conclu en mars dernier prévoit que le VDAB et Actiris doivent étudier ensemble les besoins du marché de l'emploi et proposer des solutions. Il contient aussi un volet destiné à améliorer l'articulation des politiques de l'emploi et de la formation des entités concernées pour contribuer à l'amélioration des compétences des chercheurs d'emploi bruxellois et lutter contre les métiers en pénurie. À cette fin, les gouvernements veulent s'engager à miser sur le développement des compétences, y compris les connaissances linguistiques, les compétences (non) techniques et la valorisation des compétences acquises des chercheurs d'emploi et des travailleurs.

L'accord engage aussi les services publics de l'emploi, Actiris et son pendant flamand, le VDAB, à veiller à ce que chaque emploi vacant de chaque employeur arrive automatiquement auprès de chaque chercheur d'emploi en Flandre et à Bruxelles. Dans cette optique, chaque citoyen en Flandre et à Bruxelles doit pouvoir postuler librement dans l'autre Région, de préférence via la voie numérique.

Outre les services du VDAB, un employeur flamand devrait également pouvoir demander des services à Actiris ou via le VDAB.