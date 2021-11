Illumination originale de tunnels pour vélos à Hasselt : du drapeau belge à l’arc-en-ciel

C’est ce jeudi que les nouvelles illuminations de trois nouveaux tunnels pour vélos et piétons, situés sous le carrefour de l’avenue de l’Université et du Grand Ring de Hasselt (Limbourg), étaient inaugurées. Les lumières ont différentes couleurs, ce qui permet d’illustrer certains thèmes. Ce 11 novembre, c’est le drapeau belge qui était représenté en noir, jaune et rouge, à l’occasion de l’Armistice.