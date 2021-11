L'Armistice commémorée à la Colonne du Congrès de Bruxelles

Un peu partout dans le pays, les autorités rendent hommage ce jeudi dans les communes aux morts belges tombés durant la Première Guerre mondiale et pendant les autres conflits. En Belgique, la commémoration du 11 novembre n'a été organisée pour la première fois que le 11 novembre 1922 lorsque le Soldat inconnu a été inhumé à la Colonne du Congrès (photo archives). La Belgique préférait alors se souvenir de la Première Guerre le 4 août, date de l'invasion du royaume en 1914.

Le 11 novembre 1918, l'Armistice a enfin sonné le glas de la guerre pour les soldats, mais aussi pour la population civile belge, qui aura vécu plus de quatre ans sous occupation allemande. Le pays est dévasté, la population affamée, marquée par les massacres et meurtrie par les privations de l'occupant. Ce 11 novembre 1918, une partie de la Belgique avait déjà été délivrée des Allemands grâce aux dernières offensives des Alliés. Mais durant la quasi-totalité de la guerre, seule une portion infime du territoire belge couvrant le triangle Ypres-Nieuport-La Panne était restée sous souveraineté belge. Après quatre ans de guerre, la "petite Belgique", symbole de courage et de résistance pour les Alliés, sortait moribonde du conflit avec une industrie pillée, une population privée de tout, des villes ravagées par les pluies d'obus et une société démantelée.

Le 4 août 1914, l'armée allemande envahissait le territoire de la Belgique et ce, au mépris du droit international, précipitant ainsi le pays dans la Première Guerre mondiale. L'invasion de la Belgique s'accompagnait de nombreuses exactions de la part des troupes impériales à l'encontre des populations civiles et que les Allemands justifieront par la présence de francs-tireurs. Visé, Dinant, Andenne, Tamines, Louvain, Aarschot et Termonde hériteront ainsi du titre peu envié de villes martyres après avoir été pillées et incendiées et vu nombre de leurs habitants massacrés ou déportés en Allemagne. Entre les mois de septembre et décembre 1914, les différents belligérants s'engagent, après la contre-offensive victorieuse de la Marne et avant la stabilisation du front sur l'Yser, dans la Course à la mer durant laquelle Belges, Anglais, Français et Allemands tentent de se déborder mutuellement mais sans jamais y parvenir.