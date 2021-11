Last Post à Ypres en souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale

Comme le veut la tradition, l’Armistice de la Grande Guerre a aussi été commémorée ce 11 novembre à la Porte de Menin, à Ypres en Flandre occidentale. Alors que les clairons de la brigade locale des pompiers jouaient le Last Post - la sonnerie aux morts en usage dans les armées du Commonwealth -, une nuée de coquelicots de papier descendait de la voute du monument. C’était la 32.317e fois que résonnait le Last Post à Ypres, en présence, notamment, du Premier ministre Alexander De Croo, de ministres et du gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé.