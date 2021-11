Nouveau cas d’agression sexuelle dans le quartier estudiantin de Gand, le suspect libéré sous conditions

D’après des témoignages recueillis par la police, la jeune femme a subi des attouchements indésirés. Elle recevait ce jeudi un soutien psychologique.

Le suspect, originaire d'Anzegem, a été interrogé par la police ce jeudi. Il a ensuite été libéré sous conditions strictes. Il ne peut ainsi plus se rendre dans le quartier Overpoort à Gand. Il a également reçu une interdiction de consommation abusive d'alcool et doit recevoir un accompagnement spécifique à ce sujet. Les conditions sont valables pour trois mois et la justice s'assurera que l'homme de 26 ans suit le parcours qui lui a été imposé par le parquet.

Le parquet de Flandre orientale examine déjà deux autres plaintes pour violences sexuelles qui se sont produites fin octobre et début novembre à Gand. Il n’y a actuellement pas d’indices permettant de conclure que les différentes affaires sont liées entre elles.