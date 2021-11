Regain d’intérêt pour les études supérieures de soins de santé avec plus de 20.000 inscrits

Le nombre de personnes actives sur le marché de l’emploi qui souhaitent se reconvertir en infirmier ou aide-soignant a également nettement augmenté ces derniers mois, constate Lon Holtzer. "Chaque jour je reçois des appels téléphoniques de candidats, et ils viennent de partout".

"Des gens qui sont actuellement aide-ménagère et qui veulent suivre une formation d’infirmière, mais aussi des conducteurs de poids-lourds, des gérants de magasins, des enseignants, des scientifiques biomédicaux. C’est un large éventail de personnes qui décident de changer de carrière et de le faire de telle sorte qu’elles peuvent percevoir encore un salaire pendant qu’elles sont en train de suivre une nouvelle formation".

Lon Holtzer estime cependant que l’afflux de candidats ne suffira pas à combler entièrement les places vacantes dans le secteur des soins de santé. Et cela alors que le marché du travail rétrécit et que la population vieillit et a besoin de beaucoup de soins à un âge plus avancé.

"Le secteur n’aura pas d’autre choix que de se réinventer et de s’organiser différemment à l’avenir", estime Lon Holtzer. Ce sera un grand défi, selon elle, de devoir garantir des soins de qualité avec un personnel toujours plus restreint.