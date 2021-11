Le Festival de la lumière maintenu à Gand, malgré l’affluence et les chiffres Covid alarmants

Lancé mercredi, le Festival gantois connait un immense succès de foule. Il a attiré 140.000 visiteurs le premier soir et 240.000 jeudi dès la tombée du jour. Les rues qui accueillent des installations lumineuses étaient tellement remplies de monde que la ville de Gand a fini par lancer un appel à la population, à 20h30, lui demandant de ne plus venir voir les créations jeudi soir. Alors que le nombre des contaminations au coronavirus atteignent des records et que les services de soins intensifs des hôpitaux se remplissent rapidement, plusieurs scientifiques flamands appellent à la prudence et suggèrent d’annuler des événements de foule comme les marchés de Noël.