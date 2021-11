Vacciner les enfants de 6 à 11 ans et un masque à l’école dès la 4e primaire ?

Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke se dit résolument favorable à la vaccination des enfants dès que l'Agence européenne des médicaments aura donné son feu vert. "J'espère commencer à vacciner les enfants de 6 à 11 ans en janvier. On attend le feu vert (européen). Mon point de vue c'est que, si c'est possible, il faut le faire", déclarait le ministre ce matin sur le plateau de "Jeudi en prime" à la RTBF. Frank Vandenbroucke serait aussi favorable à étendre le port du masque aux élèves de la 4e primaire, en plus de ceux de 5e et 6e primaire.