Deux ministres flamands s'opposent au port du masque obligatoire pour les plus de 9 ans

"Un masque obligatoire généralisé dès l'âge de 9 ans, comme le suggère le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit), est hors de question, estime le ministre flamand de la Jeunesse Benjamin Dalle (CD&V). "Il ne faut pas sous-estimer ce que représente une telle obligation de masque buccal pour les jeunes enfants. Ils sont encore en train de développer leur langage. Un masque buccal comme celui-là n'est vraiment pas innocent. Je vous demande d'être prudent avec ça."

Dans "De ochtend" sur Radio 1 (VRT), Benjamin Dalle a affirmé que les hommes politiques devraient cesser de "cibler" les enfants et les jeunes. "Il est inquiétant de constater qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes avec le virus, on recommence à s'intéresser aux enfants et aux jeunes. En tant qu'adultes, nous devons faire tout ce qu'il faut pour réduire la circulation du virus. Mais en ce qui concerne les enfants et les adolescents - qui ne sont pas une charge pour notre système de santé, qui ont déjà fait beaucoup pour protéger leurs grands-parents - vous ne devriez pas imposer de mesures supplémentaires.