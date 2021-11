Saint-Nicolas est arrivé à Anvers : "Cette année, il n'y a eu que des enfants sages" 

Comme le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever participait au marathon d'Athènes cette année, c'est l'échevine du Port Annick De Ridder qui a eu l'honneur d’accueillir le grand Saint sur les quais de l'Escaut. "Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse", a déclaré l’échevine. "J’ai tenté d’être à la hauteur", a-t-elle déclaré. Annick De Ridder a au moins reçu les félicitations du patron des enfants pour avoir si bien tenu le port en ordre.

Après avoir amarré son bateau, le grand Saint s'est rendu sur la Grand-Place, où il s'est adressé à la foule depuis le balcon de l'hôtel de ville - ce qui a été possible cette année après sa rénovation. Après quelques malentendus, le Saint a annoncé de bonnes nouvelles pour tout le monde. "Il n'y a eu que des enfants sages, cette année", a-t-il déclaré. Le Saint a également appelé à ne pas faire de harcèlement et à toujours être gentils les uns envers les autres.

À l'entrée, des milliers de personnes faisaient la queue pour apercevoir Saint- Nicolas. Ils devaient porter un masque, avoir un contrôle d'accès avec Covid Safe Ticket et étaient invités à garder leurs distances. Les enfants qui avaient fait des dessins n'étaient pas autorisés à les remettre personnellement mais devaient les mettre dans des sacs et seraient remis plus tard à Saint-Nicolas.

"Cela a été une année difficile avec tous ces masques et ces règles, mais elles étaient nécessaires", a déclaré le grand Saint à propos de la crise du covid. "Bien sûr, nous espérons tous que bientôt ce ne sera plus nécessaire".