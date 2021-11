Jan Jambon reconnaît un problème de confiance au sein du gouvernement flamand

Certains se sont indignés lorsqu'ils ont appris la semaine dernière que la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a décidé de ne pas accorder de permis pour la construction d'une centrale au gaz à Vilvorde. Cette décision est particulièrement fâcheuse pour le gouvernement fédéral, et en particulier pour la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Des subventions avaient déjà été promises pour la construction de cette centrale, car elle est nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en cas d'arrêt du nucléaire. Dans son accord de coalition, le gouvernement fédéral a confirmé la sortie du nucléaire en 2025, mais sans la centrale de Vilvorde, cette sortie est compromise.

Et cela met Open VLD et CD&V dans une position difficile. Ils sont à la fois dans le gouvernement fédéral et dans le gouvernement flamand et sont donc très gênés par la décision de Zuhal Demir. De plus, la semaine dernière, on a appris que cette décision datait déjà de la fin octobre, alors que l'ensemble du gouvernement n'a été informé que la semaine dernière. Et cela a mis en colère les partenaires de la coalition.