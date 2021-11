La "Maison d'Herman Teirlinck" inaugurée à Beersel, la Flandre s'enrichit d'un nouveau centre culturel

Herman Louis Cesar Teirlinck, (1897 – 1967) était l’une des personnalités littéraires les plus importantes de notre pays. Il a écrit des poèmes et des romans mais il a aussi fondé le Nieuw Vlaams Tijdschrift et, peu après la Seconde Guerre mondiale, il a créé le Nationaal Toneel, à partir duquel s'est développée plus tard l'école d'art dramatique Studio Herman Teirlinck. Il était professeur et conseiller culturel de la famille royale et l'initiateur du prix Ark pour la parole libre, qui existe toujours.