Analyse : L’ombre des élections de 2024 plane déjà sur la rue de la Loi et sur la Belgique de demain

En 2010, le Premier ministre Yves Leterme plaidait pour un fédéralisme de coopération avec le même raisonnement qu'aujourd'hui : pour l'Europe, seul le déficit budgétaire combiné compte, de même que les efforts pour le climat, et donc quand une région laisse un vide, les autres régions et le gouvernement fédéral doivent le combler. Maintenant que ce principe a clairement été établi dans le cadre de l'effort climatique, il est à espérer qu'il le sera désormais aussi dans le cadre du processus budgétaire.

Comme toujours, l'avenir est dans l’esprit des élus de la rue de la Loi. Et l'idée de quatre États fédérés égaux fait son chemin. Lancée par Johan Vande Lanotte, elle a entre-temps été intégrée par le PS de Paul Magnette. Le libéral francophone Jean-Luc Crucke (MR) est également conquis, tout comme Patrick Dewael (Open VLD), qui souscrit désormais aussi à cette idée.

Et nous nous retrouvons donc à nouveau dans une discussion sur la réforme de l'État. En ce qui concerne le dossier de l'énergie - où les ministres flamands et fédéraux de l'énergie sont diamétralement opposés - on plaide désormais pour une décision au sein du Comité de concertation. Bien que cet appel sonne un rien différemment selon le parti qui le lance. Le président du CD&V, Joachim Coens, voudrait une simple consultation. Celui de l’Open VLD, Egbert Lachaert, souhaite un arbitre au sein du comité de concertation : "Il faut effectivement soumettre le problème à un comité de concertation, mais notre structure est aujourd'hui incomplète, car notre gouvernement fédéral ne peut pas y jouer le rôle d'arbitre et décider de la position à adopter. Dans d'autres pays, le gouvernement fédéral peut trancher. Si nous voulons que la Belgique continue à fonctionner, nous devons vraiment mettre cela en œuvre."