Plus de 90.000 certificats de vaccination suspendus en raison d’un test Covid positif

A la demande des virologues, les personnes qui sont complètement vaccinées mais qui effectuent néanmoins un test Covid positif voient leur certificat de vaccination temporairement suspendu. Ceci permet d’éviter que des personnes infectées utilisent néanmoins leur CST pour prendre part à des événements ou entrer dans un cinéma, un café ou restaurant, ou une salle de fitness, risquant ainsi de contaminer d’autres personnes dans ces endroits.

Pour accroitre la confiance de la population dans le CST, plusieurs adaptations ont été effectuées à l’application qui permet de scanner les certificats et les visualiser. Pour conserver pour tout le monde une situation sûre, les certificats peuvent donc être suspendus notamment à la suite d’un test Covid positif. Une sécurisation de l’application a eu lieu, afin de garantir la protection des données personnelles de personnes dont le CST est temporairement suspendu.

Pour éviter les malentendus, l’app CovidScanBE ne peut plus être utilisée pour consulter les détails d’un certificat. Une application spécifique a été élaborée à l’attention des services qui doivent obtenir les détails d’un CST (photo). Ces modifications ont déjà été effectuées dans une version iOS de l’application. Dès que la nouvelle version de l’app de scanner sera reprise par Google dans son app store, elle sera aussi réalisée dans une version Android, précise Digitaal Vlaanderen.

Les certificats Covid, l’application CovidSafeBE et le CovidScanBE sont le résultat d’une collaboration entre les autorités fédérales et régionales, la plateforme eHealth et l’Institut de santé publique Sciensano. L’agence Digitaal Vlaanderen se charge de la construction et de la gestion des solutions.