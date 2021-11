Dès ce lundi et durant plus de 2 mois, la police mènera quotidiennement des actions de grogne

Les syndicats policiers ont annoncé des actions quotidiennes dès ce lundi et pour une durée de plus de deux mois. Il s'agira d'actions ponctuelles, comme celles déjà menées fin octobre dans les aéroports de Zaventem et de Charleroi, mais aussi de contrôles de circulation plus poussés. Les syndicats protestent notamment contre la révision de l'organisation des fins de carrière, le blocage des négociations sur une revalorisation salariale et le manque de moyens pour leurs services.