"Incroyablement fier" : le sapin d’un habitant de Dilbeek trônera bientôt sur la Grand-Place de Bruxelles

Le sapin de plusieurs mètres de haut se trouve actuellement dans le jardin de Paul Vierendeels, à Lindendreef. "L'arbre a été planté il y a environ 25 ans par les anciens résidents. Mais l'épicéa devient trop grand pour l’y laisser plus longtemps. De plus, il est très proche de la maison. Il doit donc disparaître. Mais ce serait une honte de le faire abattre", explique Paul. Ce dernier est donc parti à la recherche d'une solution. Et il l'a trouvé… sur la Grand-Place de Bruxelles !