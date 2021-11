Nouvelles fermetures, port du masque dès 9 ans et télétravail : voici ce que préconisent les experts du Gems

Ce document daté de dimanche soir comporte trois mesures phares: une nouvelle fermeture du secteur de la nuit et de toutes les activités les plus risquées où le masque et les distances de sécurité ne peuvent pas être respectés. Le Gems cite également les sports de contact à haut risque ou les loisirs estudiantins: pour ces activités intérieures, ouvertes au public, les experts proposent une "suspension" d'une période de 3 à 4 semaines.