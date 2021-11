De Croo : télétravail, masques et une nouvelle vague de vaccinations "pour ne devoir fermer aucun secteur"

Alexander De Croo opte pour le port plus généralisé du masque buccal, assorti d’une limitation des contacts entre les gens. "Le but reste de pouvoir garder ouverts les entreprises, l’Horeca et les écoles. On constate que le nombre de personnes hospitalisées augmente, mais la situation est sous contrôle grâce à la vaccination. Mais il s’agit de maintenir le contrôle tout l’hiver. Il faut donc ajouter une couche de précaution".

Pour le masque, le débat porte actuellement sur l’âge à partir duquel il doit être porté. "La proposition des experts de l’obliger dès l’âge de 9 ans ne fait pas consensus", reconnait Pierre-Yves Dermagne (photo). Son parti, le PS, et la N-VA notamment, ne veulent pas l’imposer aux jeunes enfants. Ils craignent l’impact négatif que cela pourrait avoir sur l’apprentissage et la vie scolaire de ces enfants.