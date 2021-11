Covid-19: près de 2.700 patients hospitalisés, dont 557 en soins intensifs

Plusieurs quotidiens flamands indiquent ce mercredi que la Flandre accuse un certain retard par rapport aux deux autres Régions du pays dans l’administration de la troisième dose d’un vaccin anti-Covid. Ainsi, 28% des personnes de plus de 65 ans ont déjà reçu leur rappel en Flandre, contre 32% en Région bruxelloise et 37% en Wallonie pour cette catégorie d’âge.

Selon les quotidiens, l’intervalle à respecter entre les doses de vaccins jouerait un rôle dans ce "retard". Après une dose de Pfizer ou Moderna il faut attendre six mois avant de revacciner, alors que le délai n’est que de quatre mois après un vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson. "Environ 33% des personnes de plus de 65 ans en Flandre doit encore attendre que l’intervalle soit écoulé avant de recevoir un rappel. Nous vaccinerons donc davantage de seniors en novembre qu’en octobre", précisait Joris Moonens, porte-parole de l’Agence flamande Soins et Santé.

Une autre raison serait la réouverture des centres de vaccination en Flandre. "Nombre d’entre eux partaient du principe qu’ils pouvaient fermer leurs portes le 15 octobre", explique Gudrun Briat, porte-parole de la Taskforce vaccination. "La réorganisation a fait prendre du retard". Au début de la campagne de vaccination, la Flandre avait opté pour de grands centres, ce qui s’est révélé utile. Mais il faut maintenant davantage de temps pour relancer l’activité de ces grands centres de vaccination.