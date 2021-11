Mesures Covid renforcées : le masque dès l’âge de 10 ans et 4 jours de télétravail par semaine

"Le Comité de concertation a fait le choix de la prudence maximale. Prévenir et protéger, et non fermer des secteurs ou des lieux", ont souligné le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président flamand Jan Jambon au cours de la traditionnelle conférence de presse (photo) qui faisait suite à la concertation des représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires ce mercredi au Palais d'Egmont. "Qu'il y ait une déception et une frustration, je le comprends", a ajouté De Croo. Mais la quatrième vague de la pandémie progresse et le nombre d'hospitalisations croît de manière inquiétante. "Les signaux d'alarme sont au rouge".

Le Premier ministre a aussi souligné que le coronavirus est trois fois plus contagieux actuellement qu’il y a un an, qu’il ne s’agit pas de mettre en compétition des secteurs ou des groupes de citoyens les uns contre les autres mais au contraire de faire appel à une solidarité générale "pour sortir tous ensemble de cette crise sanitaire".

Alexander De Croo rappelle les quatre règles de base pour freiner la propagation du coronavirus :

1. Limiter ses contacts et se réunir autant que possible à l’extérieur

2. Veiller à la distanciation sociale

3. Porter un masque dès que cette distanciation n’est pas possible

4. Veiller à une bonne aération des espaces intérieurs