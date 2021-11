Un Comité de concertation qui marquera le retour des restrictions

Comme durant les vagues précédentes, ce sont les chiffres des hôpitaux qui sont tenus à l'œil afin d'éviter la saturation du réseau. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (photo), a fait état mardi d'une situation qui continue à se détériorer. Actuellement, 2.693 patients sont à l'hôpital, dont 557 en soins intensifs. Qui plus est, 165 lits ne sont plus disponibles par manque de personnel dans les soins intensifs. Les soignants sont mis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire et une partie d'entre eux manque à l'appel par surmenage, burn out ou tout simplement parce qu'ils ont contracté la maladie. "Ce qui me revient des hôpitaux est très inquiétant. Je veux avertir la population du sérieux de la situation", a déclaré Vandenbroucke en commission de la Chambre.

Lundi, un comité ministériel restreint fédéral a déjà débouché sur l'annonce de nouvelles mesures ou propositions à faire au Comité de concertation. Un cadre a été approuvé pour mettre en œuvre l'obligation vaccinale des soignants. Il a provoqué la colère des syndicats. Le télétravail au moins 4 jours par semaine devrait également être imposé, même s'il suscite l'hostilité du patronat.

Un rapport du groupe GEMS, révélé lundi dans la presse, recommande une série de mesures strictes. Outre le télétravail, ces experts qui conseillent le gouvernement plaident par exemple pour une nouvelle fermeture du secteur de la nuit - pourtant rouvert depuis peu - et des activités les plus risquées où le masque et les distances de sécurité ne peuvent pas être respectés. La rigueur de la mesure n'est guère soutenue dans le monde politique jusqu'à présent, mais des conditions plus strictes seront vraisemblablement imposées.