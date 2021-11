Bruges aura une statue temporaire d’un mangeur de frites

La statue sera inaugurée solennellement le 28 novembre, mais elle sera retirée également à la fin du mois de novembre 2022. La statue a reçu un avis positif de l'Agence flamande du patrimoine et un permis de la ville de Bruges. Bien que la ville n'ait pas voulu immédiatement s'impliquer dans ce dossier.

"Au début, il y avait une proposition de placer la statue près de celles de Breydel et de De Coninck, mais nous avons pensé que c'était aller trop loin. La ville n'était pas non plus favorable à un permis permanent", déclare l'échevin de l'aménagement du territoire Franky Demon (CD&V).