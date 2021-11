Des élèves de Nieuport protestent contre l'obligation du port du masque à l'école 

Le texte du code pénal est correct, mais il est cité de manière incomplète. Le code pénal laisse la place à des "dispositions légales différentes" et n'interdit les masques que si la personne n'est plus reconnaissable. Il existe donc des circonstances dans lesquelles le Code pénal autorise le port d’un masque dans les lieux publics.



Sur le badge figure aussi les articles 187 et 188 de la Constitution belge qui interdit que la Constitution soit suspendue, partiellement ou totalement. ... Toutes les autorités publiques sont donc chargées d'appliquer toutes les dispositions de la Constitution. La Constitution prime aussi sur toutes les autres décisions notamment celles prises par arrêté ministériel.

Le bourgmestre de Nieuwpoort, Geert Vanden Broucke (CD&V), est très contrarié par cette affaire. "C'est un cas difficile. Nous ne pouvons pas interdire aux enfants de venir à l'école avec un tel laissez-passer et nous ne le supprimerons pas non plus. Mais que ce soit très clair : le masque est obligatoire pour ces enfants aussi." Renvoyer les enfants chez eux n'est pas envisagé. "Nous essayons maintenant de trouver un juste milieu en séparant les enfants qui refusent de porter le masque et les autres. Ou pour laisser plus de distance. Si nécessaire, même en installant des plexiglas."