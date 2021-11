Deux corps retrouvés dans une voiture au Lobroekdok à Anvers

Une disparition avait été signalée mardi, elle concernait un couple d'adultes vivant à Anvers. Leur voiture a été sortie du Lobroekdok ce jeudi et deux corps se trouvaient à l’intérieur. On ignore encore ce qui s'est passé exactement. Mais la police avait des indications pour venir fouiller à cet endroit : le téléphone portable de la femme aurait été retrouvé près du quai un peu plus tôt.

"Dès le début, tout indiquait qu'il s'agissait d'une disparition inquiétante", déclare Wouter Bruyns, de la police locale d'Anvers. "C'est pourquoi l'enquête a pu être menée rapidement. Il y avait des indications selon lesquelles nous pouvions trouver un véhicule à cet endroit aujourd'hui, et cela s'est avéré être le cas", a déclaré Wouter Bruyns.