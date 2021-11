Fortes perturbations du trafic ce matin en raison d’une action de grogne de la police

Il y a eu de nombreux embarras de circulation, ce jeudi matin à l'heure de pointe, en raison d'une action de syndicats de policiers qui protestent notamment contre des négociations salariales au point mort et un manque de moyens. Ce sont surtout les villes de Bruxelles, Anvers et Gand ainsi que le Limbourg qui ont été impactés. Les policiers effectuent des contrôles minutieux des papiers d'identité des conducteurs et des documents des véhicules.