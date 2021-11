La danseuse Nora Monsecour devient le premier visage transgenre d’une grande campagne publicitaire

La nouvelle campagne avec Nora Monsecour (25 ans) sera visible sur tous les écrans, en digital à partir du mois de décembre et à la télévision dès début janvier. C'est la première fois que P&G choisit une ambassadrice belge et surtout une transgenre pour représenter la marque Pantene. "J’espère ainsi pouvoir encourager l’expression de soi et démontrer que l’on peut être soi-même et le montrer au reste du monde", expliquait la jeune femme à VRT NWS.

Nora Monsecour est née garçon, en même temps qu’un frère jumeau, mais a très vite senti qu’elle voulait pouvoir s’épanouir en tant que femme et être danseuse étoile. Avec le soutien de ses proches, elle a entamé un processus de transformation dès un jeune âge et est actuellement danseuse dans une compagnie de danse contemporaine allemande.