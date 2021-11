Protestations à Brussels Airlines lors de la présentation du nouveau logo

"'C'est un ras-le-bol installé au sein des travailleurs depuis la reprise des activités pendant l'été. Le personnel est à bout!", résume Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. La disparition du "b" (et de sa référence, selon les travailleurs, à la Belgique) a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Le représentant du syndicat chrétien dénonce en outre des horaires pour les fêtes de fin d'année qui sont "intenables", prenant l'exemple de pilotes avec 20 ans d'ancienneté auxquels la compagnie demande de voler à Noël et au Nouvel An.

Les pilotes ont d'ailleurs demandé une conciliation au SPF Emploi pour régler certains points de désaccord avec la direction, a-t-on appris jeudi. Si les deux parties ne devaient pas parvenir à s'entendre, cela pourrait donner lieu à des grèves dans les prochaines semaines.

Le front commun se demande ainsi s'il ne fallait pas plutôt investir dans le bien-être au travail du personnel ou dans une révision des règles de rémunération, qui ont entraîné des baisses de salaires de 300 à 500 euros pour les stewards et hôtesses et de 5 à 6% pour les pilotes. Il souhaiterait aussi que soient revues les règles de temps de travail "qui ont poussé à bout le personnel de cabine lors de la dernière période estivale".

De petites actions contre cette charge du travail avaient déjà eu lieu pendant l'été, mais il n'y a toujours pas de solution structurelle, constate Paul Buekenhout, de l'ACV Puls. "Le mécontentement est profond", déplore le représentant du syndicat chrétien flamand, qui appelle la direction de Brussels Airlines à discuter de solutions structurelles pour le personnel.

Autant de sujets dont la compagnie dit être consciente et qu'elle traite au sein des organes de concertation compétents.