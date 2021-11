Retour du masque dans le secondaire: "C’est dommage, mais pas un drame"

"Etant donné les nombreuses contaminations, nous devons prendre des mesures. J’ai toujours dit que je voulais maintenir les écoles ouvertes autant que possible, avec un minimum de limitations. Nous avons donc décidé d’appliquer dans les écoles les règles qui sont en vigueur en-dehors de leurs murs", précisait Ben Weyts (photo).

"Je voulais absolument éviter d’imposer le port du masque à l’école dès l’âge de 9 ans, ou même 8 ans comme le suggéraient certains. Les avis sont partagés, et si le doute règne je préfère donner le bénéfice du doute aux enfants".

"Afin de surveiller correctement la qualité de l'air dans les écoles et les entreprises, le Comité de concertation demande aux ministres régionaux de l’Enseignement et du Travail de veiller à ce que des compteurs de CO2 soient installés rapidement et de manière générale dans tous les locaux des écoles et des entreprises où se rassemblent un grand nombre de personnes", précisait mercredi soir le Premier ministre Alexander De Croo.

Des compteurs de CO2 seront donc également obligatoires dans les classes des écoles néerlandophones. Une mesure que le ministre de l’Enseignement n’avait pas encore imposée. "Quelque 90% des écoles ont déjà un compteur de CO2", précise Ben Weyts. "Nous avons toujours dit que s’il y avait des recommandations, nous les appliquerons. Nous devons prendre cette mesure supplémentaire pour mener une politique d’adhésion avec les coupoles de l’enseignement".