Covid-19 : La hausse la plus rapide du nombre de contaminations se situe en Flandre

"Nous n’avons pas encore atteint le pic de la quatrième vague de la pandémie", indique le Centre de crise. En effet, les chiffres des nouvelles contaminations et des hospitalisations continuent d'augmenter au même rythme. Et dans le pire des cas, un pic de plus de 1 200 patients covid en soins intensifs sera atteint prochainement. "Il s'agit maintenant d'arrêter rapidement la progression du coronavirus", a déclaré le virologue Steven Van Gucht.