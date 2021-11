La Flandre veut réduire de 10 % le nombre de suicides d'ici 2030

Les recherches montrent que plus on vieillit, plus le risque de suicide est élevé. À partir de 45 ans, le risque augmente fortement. Parmi les autres facteurs de risque citons un faible niveau d'éducation et le chômage, en particulier chez les jeunes. Le fait que le suicide soit un sujet tabou, qui le rend difficile à aborder, rend également la prévention difficile. A noter que les hommes sont beaucoup plus vulnérables que les femmes. Ils font moins de tentatives de suicide que les femmes, mais représentent 73,7 % des décès.

Le nouveau plan d'action flamand veut répondre spécifiquement à ces groupes à risque, mais aussi aux jeunes. Une série d'initiatives devrait y contribuer : des boîtes créatives pour les conseillers, par exemple, une coopération avec les pharmaciens qui doivent surveiller la consommation de médicaments de leurs clients, ou un système d’amis qui doivent soutenir les proches.

Selon le plan, les étudiants en sciences sociales de l'enseignement supérieur seront également formés. Mais on ignore encore les détails concrets. Dans l'enseignement secondaire, il faudrait faire en sorte que le suicide soit plus facilement abordé en classe.

Les heures d'ouverture du numéro d’appel de la ligne 1813 seront également étendues. Le service de chat, qui est principalement utilisé par les jeunes, sera également disponible en semaine entre 17h00 et minuit à partir du 1er décembre. En pratique, cela revient à doubler le nombre d'heures. Les vendredis et les week-ends, c'était déjà le cas depuis cet été.