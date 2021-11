Vaccination obligatoire du personnel soignant : les syndicats annoncent une journée d'action le 7 décembre 

"A l'aube de l'hiver, alors qu'on atteint un pic important de contaminations, que le personnel est à bout de force après les vagues successives de la pandémie, nous ne pouvons pas prendre le risque d'encore perdre des travailleurs ! Le secteur souffre d'une pénurie chronique qui s'intensifie et touche de plus en plus de professions et les institutions fonctionnent constamment à flux tendu ! En demander encore plus à du personnel à bout de souffle et usé, précipiter le détricotage de la profession alors que l'unique priorité est de travailler à son attractivité ? C'est inadmissible!", ajoutent-ils en choeur.

Dès lundi, et durant toute la semaine prochaine, les trois syndicats organiseront une semaine d'information et de mobilisation de tous les secteurs concernés par l'obligation vaccinale.