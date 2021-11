Covid-19 : plus de 12.000 contaminations en moyenne par jour, 603 personnes sont en soins intensifs

Entre le 13 et le 19 novembre, il y a eu en moyenne 268,3 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 29% par rapport à la période de référence précédente selon le bulletin épidémiologique de l'Institut de santé publique Sciensano paru samedi matin. Au total, 2.957 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19, dont 603 patients traités en soins intensifs, deux indicateurs en progression de 24% en l'espace d'une semaine et qui n'avaient plus été aussi élevés respectivement depuis la fin avril et la mi-mai.